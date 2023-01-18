Zelenski'den Davos'ta tahıl koridoru vurgusu: Milyonlarca insanın hayatı kurtuldu

Haberin Devamı

İşte Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:



UKRAYNA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE RUSYA'NIN FÜZE SALDIRILARI



Burada mürettebatın yanı sıra helikopterdeki insanlar da hayatını kaybetti. Sizi saygı duruşuna davet ediyorum. Sadece 1 dakika ama hayatını kaybeden insanların anısını yaşatmamızı sağlıyor. Rus füzesi yüzlerce km yol aldı ve 45 kişinin ölümüne yol açtı. Aralarında çocuklar da vardı. Vaktimiz kısa ama bu konulardan bahsedeceğim. 3 yıl önce Davos'ta ilk defa konuştum. Şimdi ise çevrim içi konuşuyorum. Dünya, barışı tesis edemiyor şu anda. Güvenlik krizi, enerji krizi hepsi başka bir kriz yoluyla çözülmeli. Zaman krizi ile yürütülmeli. Hızlanılması gerekiyor. Karar alma süreci hızlanmalı. Medeni dünyanın karşılık verme süreci hızlanmalı. Rusya 1 saniyede bu savaşı başlattı. Dünyanın yaptırım uygulaması günler sürdü. Ukrayna ve müttefikleri bu sürece 1 yıldır direniyor.

Haberin Devamı

TAHIL KORİDORU



Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde, sadece Ukrayna'da değil tüm dünyada milyonlarca insanın hayatı kurtuldu.