Zelenski geri adım attı: Pişmanım, Trump'a minnettarım

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'te kameralar önünde tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Zelenski, değerli minerallar anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Beyaz Saray, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurduğunu duyurdu. Beyaz Saray'ın bu açıklamasından sonra Zelenski geri adım attı.

"TRUMP'IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ ALTINA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığına göre Zelenski yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın barış konusundaki kararlığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barışı daha da yakınlaştırmak için en kısa sürede müzakere masasına oturmak için hazır. Ukraynalılardan daha fazla barışı isteyen kimse yok. Ekibim ve ben kalıcı bir barış sağlamak için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altına çalışmaya hazırız. Savaşı sona erdirmek için hızlı harekete etmeye hazırız. İlk adımlar mahkumların serbest bırakılması ve hava sahasında ateşkesin sağlanması olabilir. Füzelerin, uzun menzilli insansız hava araçlarının, enerji tesisleri ve diğer sivil altyapılara yönelik bombaların yasaklanması ve eğer Rusya'da aynısını yaparsa denizde ateşkesin derhal sağlanması yapılabilir"

"BU ŞEKİLDE YAŞANMASI PİŞMANLIK VERİCİYDİ"

Tüm aşımlarda hızlı ilerlemek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini vurgulayan Zelenski "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için yaptıklarını çok değerli buluyoruz. Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin füzelerini sağladığında her şeyin değiştiğini unutmadık. Bunun için Trump'a minnettarız. Beyaz Saray'da görüşmemiz planlandığını gibi gitmedi. Bunun bu şekilde yaşanması pişmanlık vericiydi. Artık işleri yola koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz. Mineraller ve güvenlik konusunda yapılacak anlaşmaya ilişkin olarak Ukrayna her zaman ve her formatta bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır. Bu anlaşmayı daha güçlü bir güvenlik yapısına yönelik bir adım olarak görüyoruz ve gerçekten etkili olmasını umuyorum." diye konuştu.

UKRAYNA BAŞBAKANI DA "İMZALAMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, Washington'un askeri desteği durdurma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın ABD ile birlikte çalışmaya "kesinlikle kararlı" olduğunu söyledi.

"ABD önemli bir ortaktır ve bunu korumamız gerekiyor." diyen Başbakan Ukrayna'nın ABD ile maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu vurguladı ve ABD'nin yardımları durdurmasına rağmen Ukrayna'nın Rus işgaline karşı koymak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin bu adımına yönelik açıklamasında, ABD’nin askeri yardımı durdurma kararının "barışa en iyi katkı" olacağını ancak Trump’ın bu adımının detaylarını netleştirmesi gerektiğini söyledi. ABD’nin kararına ilişkin yorumlarında dikkatli ifadeler kullanan Peskov, karara ilişkin detayların bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu adım, eğer bu doğruysa, Kiev’i barış süreci için gerçekten cesaretlendirebilir. Şuana kadar bu savaşın asıl destekçisinin ABD olduğu oldukça açıktır. Eğer ABD, silah tedarikçisi olmaktan vazgeçer ya da bu tedariki askıya alırsa bu barışa yapılacak en iyi katkı olacaktır" dedi.

Rusya tarafının, Trump’ın Ukrayna’da barış isteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna’ya barış getirme arzusuna yönelik açıklamalarını duyuyoruz ve bu memnuniyet verici.Bu doğrultuda önerilen eylemler hakkında bazı şeyler görüyor ve bazı bilgiler alıyoruz. Bu da memnuniyet verici. Ancak durumun gerçekte nasıl geliştiğini görmeye devam edeceğiz" dedi.