Zelenski: Avrupa kendi ordusunu kursun

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RUSYA UYARISI

Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında 2’nci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin sona ermek üzere olduğunu belirten Zelenski, “ABD, savunma ve güvenlik başta olmak üzere Avrupa’nın birçok beklentisini bundan böyle karşılamayabilir. Bunun için Avrupa ülkeleri Birleşik Avrupa Ordusu kurma kararı almalı” dedi.

Zelenski, konuşmasında Ukrayna’nın ABD olmaksızın kendini uzun süre savunamayacağı gerçeğini de kabul ederek Amerika’nın askeri yardımı kesmesi durumunda Ukrayna’nın Rusya’nın karşısında durmakta zorlanacağını itiraf etti. CNN sunucusu Christiane Amanpour’un da sorularını yanıtlayan Zelenski, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya dönük barış planını nasıl değerlendirdiği sorusuna “Münih’te ABD Başkan Yardımcısı ile görüştüm. Daha gidilecek epeyce yol var” yanıtını verdi. Öte yandan ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg da Münih temaslarında, Avrupa’nın savaşı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını belirtti. Ancak Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını vurguladı.

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UKRAYNA’NIN ÖNÜNE ANLAŞMAYI KOYDULAR: NADİR ELEMENTLERİ VER ABD YARDIMI SÜRSÜN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Münih konferansına imza için getirdiği “ABD-Ukrayna nadir elementler” anlaşmasını imzalamadığı ortaya çıktı. Washington Post gazetesinin haberine göre Vance birkaç senatör eşliğinde Zelenski ile görüşmesinde önüne anlaşmayı koyarak imza atmasını istedi. Ancak Zelenski bu konuda aceleci adım atmayacağını belirterek, “İçeriğini bilmediğim ve incelemediğim anlaşmaya imza atamam. Ukrayna’nın yeraltı zenginliklerinin yüzde 50’sinin ABD tarafından işletilmesi anlaşması bizim hukuk uzmanları tarafından Ukrayna anayasasına uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra mümkün olabilir. Biz anlaşmaya karşı değiliz. Ancak çok esaslı hazırlık gerekiyor” dediği aktarıldı.

2024 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre Ukrayna’da savunma, teknoloji ve yeşil enerji sektöründe önemli ender elementlerden bulunuyor. Ukrayna Avrupa’nın en büyük titanyum ve lityum reservine sahip. Ayrıca berilyum, galyum, manganez, uranyum, zirkonyum, apatit, florit ve nikel rezervleri olduğu tahmin ediliyor.