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Zelenski 5 askerin Türkiye'den Ukrayna'ya döndüğünü paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Asker
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 21:51

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından Ukrayna'ya döndü. Zelenski bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından bugün Ukrayna'ya döndü. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı.

Zelenski 5 askerin Türkiyeden Ukraynaya döndüğünü paylaştı

Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Zelenski paylaşımında, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukrayna'lı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar.ö İfadelerine yer verdi.

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Asker

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