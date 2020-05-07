Zeki Yiğit kimdir nereli? Danıştay Başkanı Zeki Yiğit hakkında detaylar
Danıştay yeni başkanı Zeki Yiğit, görevine atanmasının ardından biyografisi ile merak edilmeye başlandı. İnterenet üzerinden Zeki Yiğit kimdir ve nereli sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bilgi almak üzere araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Zeki Yiğit kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Zeki Yiğit kimdir, nereli sorularına cevap veren biyografisi hakkında detaylar...Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit, 1965'te Zonguldak Alaplı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olan Yiğit, 1988'de hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sütçüler, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa hakimliği yapan Zeki Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008'de getirilen Zeki Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.
22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası.
Zeki Yiğit'in Danıştay'daki odasında 2012'de dinleme cihazı bulunmuştu. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hakimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
ALDIĞI GÖREVLER
- 28 Temmuz 2008 - 4 Mart 2011 : Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
- 2 Mart 2011 - ... : Danıştay Üyesi
- 24 Ocak 2013 - ... : Yüksek Seçim Kurulu Üyesi
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