Zekeriya’yı öldürdü serbest kaldı

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İsa H. yeni aldığı tabancayı Mehmet Yeşil’e göstermek isterken silah ateş aldı. Çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in 7 yaşındaki oğlu Zekeriya Yeşil’e isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından İsa H., Ahmet D. ve Ömer B. gözaltına alındı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Baba Mehmet ve anne Arife Yeşil’in şikayetçi olmadığı şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İfadesinde silahın kazara ateşlendiğini söyleyen İsa H. ile Ahmet D. ve Ömer B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.