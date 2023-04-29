Zekeriya Yapıcıoğlu: Memleket CHP zihniyetine teslim edilirse, belki 100 yıl geriye gidecek

Haberin Devamı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Batman'ın Gercüş ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Yapıcıoğlu, seçimin sadece 5 yıl memleketi idare edecek bir kişi seçmekten ibaret olmadığını ifade ederek, “Ben bugün kardeşlerime hatırlatmak isterim ki; bu önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sadece önümüzdeki 5 yıl memleketi idare edecek bir kişi seçmekten ibaret değildir. Eğer bu seçimde Allah muhafaza memleket CHP’nin zihniyetine teslim edilirse 3 yıl, 5 yıl kaybetmeyeceğiz, belki memleket 100 yıl geriye gidecek. Fakat o zihniyetin taraftarları, insanlarımızı tehdit etmeye başladı. Hem bir taraftan özgürlükçü geçiniyorlar, bir taraftan mevcut hükümeti, Cumhurbaşkanımızı diktatörlükle suçluyorlar” dedi.



‘CHP YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİR, ZİHNİYETİ DEĞİŞMEZ’



Yapıcıoğlu, "CHP zihniyeti, ‘Biz gelirsek sizi susturacağız, biz gelirsek sizi engelleyeceğiz, biz gelirsek siz siyaset yapamayacaksınız’ diyor. Kimse de çıkıp sormuyor, bu insanlara. Bir taraftan, yargı bağımsızlığından bahsediyorsunuz. Şu an mevcut mahkemelerin, hükümetin emrinde olduğunu söylüyorsunuz. Öte taraftan hakimlik sıfatınız olmadığı halde, biz geldiğimizde falanlar hapse girecek diyorsunuz. Kim karar verecek hapse gireceğine? Bir taraftan, ‘biz gelirsek Avrupa istedi diye Osman Kavala’yı serbest bırakacağız’ diyorlar. Nesiniz siz hakim mi, siyasetçi mi, gazeteci mi? Nesiniz? Önce bir karar verin. CHP zihniyeti budur, değişmez. Değişse artık CHP olmaktan çıkar. CHP’nin yöneticileri değişebilir ama CHP’nin zihniyeti değişmez. Mesela, çocukların Kur'an eğitimi almasına ‘Orta Çağ zihniyeti, Orta Çağ karanlığı’ diyebiliyorlar. Memleketi düzgün bir şekilde yönetme ve hizmet kapasitesi olmayan bir zihniyete, bu memleket teslim edilmemelidir” diye konuştu.