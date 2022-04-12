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Zekeriya Beyaz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?

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Zekeriya Beyaz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti

Zekeriya Beyaz, vefat etmesinin ardından kariyeri ve hayatı ile merak edilen isim oldu. Uzun yıllar boyunca ekranlarda ve çeşitli medya kuruluşlarında İslami sorulara yanıt veren Zekeriya Beyaz, hayatı boyunca pek çok kitap yazmıştır. Peki, Zekeriya Beyaz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. İlkokulu Gaziantep’de okudu. Ortaokulu ve liseyi  Kahramanmaraş İmam–Hatip lisesinde eğitimini sürdürdü.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam olarak göreve başladı. Daha sonra 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirerek mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 14 yıl İmam hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 3 Mart 1977 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek ayrıldı.

Uzun bir süre serbest yazarlık ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Bu sırada Yüksek Lisans için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitimine devam etti ve 1985 yılında “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

20 Mart 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde sosyoloji doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine atandı ve 1 Aralık 2003 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine geldi. Zekeriya Beyaz, 1 Mart 2005 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Zekeriya Beyaz, evlidir. 5 çocuğu vardır.

Kitapları :
- İslam'a Göre Milliyetçilik
- Türklük Kanımız, İslam Canımız
- İslam ve Siyasi Düzen
- İslam Müjdesi
- İslam Kolay Din
- İslam Mutlu Kılmak
- İslam Ve Giyim Kuşam
- Batıl İnançlar ve Hurafeler
- Alevi Dosyası
- Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk
- Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)
- Allah'ın Varlığına Belgeler
- Türkiye'yi Satıyorlar
- Hikmetli Çağdaş Müslümanlık
- İslam, Şeriat ve Milli Laiklik

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