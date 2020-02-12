Zehra’yı ölüme iten saldırgan uyuşturucudan tutuklandı

Antalya’da Süleyman Taruk (18) geçen yıl Zehra Demir (19) ile tanıştı. İkili, Taruk’un iddiasına göre sevgili oldu. Demir daha sonra Taruk’u terk etti. Taruk 28 Eylül 2019’da eski sevgilisine ağabeyi Barış Demir’i arayarak yaşadıklarını anlatacağını söyledi. Genç kızın evine giderek zile bastı. Demir’in iki kardeşi, sokakta Taruk’la tartışmaya başladı. Bu sırada Zehra, olayları ailesinin öğreneceğinden korkarak 4. kattan atladı. Zehra, hastanede can verdi. O an bıçakla Demir ailesine saldıran Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı sonra serbest bırakıldı. 10 Şubat’ta hâkim karşısına çıktı. Savunmasında, Demir ailenin kendisine saldırdığını ileri sürerek, “Kendimi korumak ve savunmak için bıçağı çıkardım. Tehdit ve hakaret etmedim” dedi. Taruk’a silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, hakaret suçundan da 2620 TL para cezası verildi. Taruk’un 24 Ekim 2019’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.