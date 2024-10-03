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Zehra’nın şüpheli ölümü... Sır ölüm otopside ortaya çıkacak

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#Zehra Gün#Manavgat#ANTALYA
Zehra’nın şüpheli ölümü... Sır ölüm otopside ortaya çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

ANTALYA merkezde yaşayan Zehra Gün (23), önceki gece Manavgat’ta bulunan butiğin üst katındaki dairede erkek arkadaşıyla alkol aldı.

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Sabah işyerini açmak için kalkan erkek arkadaşı genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Zehra Gün’ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Zehra Gün’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis erkek arkadaşının ifadesini aldı.

Zehra Gün’ün Antalya’da bir güzellik merkezinde çalıştığı, sık sık Manavgat’taki erkek arkadaşının yanına gittiği bildirildi.

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#Zehra Gün#Manavgat#ANTALYA

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