Zehra’nın şüpheli ölümü... Sır ölüm otopside ortaya çıkacak

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Sabah işyerini açmak için kalkan erkek arkadaşı genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Zehra Gün’ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Zehra Gün’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis erkek arkadaşının ifadesini aldı.

Zehra Gün’ün Antalya’da bir güzellik merkezinde çalıştığı, sık sık Manavgat’taki erkek arkadaşının yanına gittiği bildirildi.