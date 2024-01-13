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Zehra’nın katiline mahkeme acımadı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Muratpaşa#Diyarbakır
Zehra’nın katiline mahkeme acımadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 07:00

İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal’ı 9 el ateş ederek öldüren Yılmaz Fahrioğlu, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. Fahrioğlu, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapse çarptırıldı. 

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Antalya Muratpaşa’da, 20 Mart’ta 14.30 sıralarında, inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal (40) ile işyerine gelen Yılmaz Fahrioğlu (45) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fahrioğlu, Çatal’ı tabanca ile 9 kez ateş ederek öldürdü. Yaya olarak kaçan Fahrioğlu, 1 ay sonra Diyarbakır’da yakalanıp, tutuklandı. Fahrioğlu hakkında, ‘kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda Zehra Çatal’ın yakınları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Hâkim karşısında son savunmasını yapan Yılmaz Fahrioğlu, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını iddia etti. Fahrioğlu, “Pişmanım. Bana küfredince şuurumu kaybettim. Beraatımı talep ediyorum” dedi. 

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Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu’nu ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma’ suçundan 1 yıl hapse mahkûm etti. Fahrioğlu’nun cezasında indirim uygulanmadı.

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#Antalya#Muratpaşa#Diyarbakır

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