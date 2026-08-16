Zehra’nın gökyüzü hayalleri

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KRONİK böbrek yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde 10 yıldır tedavi gören Fatma Zehra Kıraç’ın (10) Ay'ı gözlemleme hayali üniversiteye bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kreiken Rasathanesi’nde bir hafta önce gerçek oldu. İlk kez teleskopla Ay’ı gözlemleyen Zehra, en büyük isteklerinden birinin de Türkiye’nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ile tanışmak olduğunu söyledi. Zehra'nın bu hayali de gerçeğe dönüştü. Üniversite ile iletişime geçen Gezeravcı, Kreiken Rasathanesi’nin bahçesinde Zehra ile bir araya geldi. Zehra, Gezeravcı'yı karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Zehra, Gezeravcı ile birlikte rasathanede teleskopla gökyüzünü gözlemleyip, uzay üzerine sohbet etti.

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'ÇOK MUTLUYUM'

Fatma Zehra Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çok duygulandım. Kendisini kapıda gördüğümde gerçekten çok heyecan verici bir an oldu” dedi. Zehra’nın heyecanına ortak olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Daha bu yaşta karşılaştığı tüm zorluklarla mücadele etme azim ve gücünü ortaya koyup, hepimize ilham kaynağı olduğu için Zehra’ya minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hayalini gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Zehra’nın Alper Gezeravcı’yla tanışma hayali gerçek oldu.