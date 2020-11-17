Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, kaç yaşında? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un biyografisi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte 1979 Ordu doğumlu Bakan Selçuk hakkında bilgiler…

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

1979 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve ortaöğretimi süresince sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde okuduktan sonra 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Türkiye 49.su olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. 2000 yılında Michigan Üniversitesi ekonomi doktorasına burslu olarak kabul edildi.

Alan değiştirerek Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına başladı; araştırma görevlisi olarak işletme ve muhasebe dersleri verdi.

Aynı üniversitede Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) çalıştı.

Göreve atanmadan önce İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik ve Enformasyon Direktörü olan Selçuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programlarının koordinatörlüğünü üstlendi.

Toplumsal cinsiyet, demografi, işgücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi çeşitli konularda sosyo-ekonomik veri tabanları, anketler ve raporlar hazırladı.

İİT İstatistik Komisyonu çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağladı; uluslararası toplantılar düzenledi.

Sivil toplum alanında da çeşitli faaliyetlerde bulunan Selçuk, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir.