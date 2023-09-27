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Zehra yaya geçidinde motor kazasında öldü

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#Fethiye#Zehra Kılıçaslan#Osman Kaya Bulvarı
Zehra yaya geçidinde motor kazasında öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

Fethiye’de 1 çocuk annesi Zehra Kılıçaslan motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, o sırada ana yolda seyreden Mehmet Orhan’ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada Kılıçaslan hayatını kaybederken Orhan ağır yaralandı.

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MUĞLA’nın Fethiye ilçesi, Osman Kaya Bulvarı’nda saat 18.30 sıralarında Mehmet Orhan (63) yönetimindeki motosiklet, ana yolda ilerlerken o sırada Zehra Kılıçaslan’da (28) araçların dönmesi gereken kavşak yerine yayalar için ayrılan yerden dönerek yolun karşısına geçiyordu. İki motorsiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli, 1 çocuk annesi Kılıçaslan’ın hayatını kaybettiği, diğer sürücü Orhan’ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Mehmet Orhan Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Zehra Kılıçaslan’ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Fethiye#Zehra Kılıçaslan#Osman Kaya Bulvarı

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