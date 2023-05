Zehra ya o eve girseydi

Haberin Devamı

İstanbul Tuzla’da 5 ay önce Serkan C. (27) ile evlenen Zehra C. (23), bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Zehra C. ardından ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise geçen hafta çarşamba günü, bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora gitmek üzere sokakta yürüyen Zehra C.’yi takip etti. Zehra C.’nin önünü kesen Serkan C., kadını zorla otomobile bindirdi ve akrabasının evine götürmek istedi. Genç kadın otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi. Bu sırada Serkan C., Zehra C.’yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kadını emniyete götürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Zehra C.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adliyeye sevk edilen Serkan C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.