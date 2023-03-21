Zehra ofisinde katledildi

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İkili arasında bu nedenle çıkan tartışma büyüdü. Yılmaz Fahrioğlu, bu sırada belinden tabancasını çıkarıp Zehra Çatal’a kurşun yağdırdı. Çatal kanlar içinde yerde kalırken, Fahrioğlu koşarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Çatal’ın baş ve boyun bölgesine 6 kurşun isabet ettiğini belirledi. Aşırı kan kaybeden Çatal, hastaneye kaldırılamadan yaşamını yitirdi. Haberi alıp ofise koşan Çatal’ın yakınları gözyaşı döktü. Polis, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’ ve ‘yağma’ suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.