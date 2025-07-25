Zehra Kınık'ın neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin davada motosiklet sürücüsü de şikayetinden vazgeçti

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Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz'da Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki (17) ise ağır yaralandı. Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. Heyet, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ü ise 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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TEK ŞİKAYETÇİ ANNE KALDI

Kazada hayatını kaybeden motosikletli Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, davayı karara bağlayan 8. Ağır Ceza Mahkemesine 8 Temmuz'da verdiği dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Barlasçeki'nin ardından motosiklet sürücüsü sanık Yavuz Selim Öztürk'te şikayetini geri çekti. Öztürk'ün mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur." ifadeleri yer aldı. Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesinin ise şikayeti devam ediyor. (DHA)