Zehra Çaycı'dan 3 yıldır haber alınamıyor! Annesi böyle isyan etti...

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı polis çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı için tutuklu sanık Ali Aydıner'in üzerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Aydıner, kararla birlikte tahliye edildi. Tahliye sonrası açıklama yapan Aydıner, Korhan ve Zehra'nın hayatta olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü.



'KIZIM ÇOCUKLARINA DÜŞKÜN BİRİYDİ'



Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, Ali Aydıner'in 'Korhan ve Zehra yaşıyor' açıklamasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Kızı Zehra Çaycı'nın kaybolduğu tarihlerde biri 2.5, diğeri 6 yaşında, 1 kız ve oğlan çocuğu olduğunu belirten Keziban Çaycı, “Kızımı bu köyde herkes tanır, sorsunlar. Kızım çocuklarına oldukça düşkün biriydi. Yaşıyor olsa değil 3 yıl, 3 dakika bile onlar olmadan duramaz, çıkar gelirdi. İmkanı yok, sebebi ne olursa olsun kızımı çocuklarından kimse ayıramazdı. Ben hiçbir şeyi hiç kimseden saklamadım. Benim çocuğum ne yaşadıysa yaşadı ama Isparta'dan bizden hiç kopmadı" diye konuştu.







'NEREDE OLDUĞUNU SÖYLESİNLER'



Kızı Zehra ile birlikte kaybolan Korhan Taştekin'in 10 Ağustos tarihinden sonra bazı semtlerde birden fazla görüldüğü yönünde iddiada bulunan Ali Aydıner ve son duruşmada dinlenen tanığın, nerede olduklarını biliyorsa söylemelerini isteyen Keziban Çaycı, şöyle konuştu:



“Madem böyle bir iddia ortaya atıyorlar, nerede olduğunu da söylesinler. Son duruşmada dinlenen taksici tanık, 15 kadın ile yemek yediklerini ve onların içerisinden birinin Zehra'yı tanıdığını, Ankara Sincan'da beraber gazinoda çalıştıklarını söyleyerek 'Ensesinde belalı biri var o yüzden gelemiyor' dediğini söyledi. Bu taksiciden araştırılsın, o kadın kim ise bulunsun, benim kızımın yerini söylesinler. Madem böyle bir iddia attılar, çıkarsınlar orta yere. Tanık 'O bayanı şimdi hatırlamıyorum' dedi. Öyle hatırlamıyorum diye bir şey yok. Bu insanların yeniden ifadesinin alınmasını, yeniden soruşturma yapılmasını istiyorum."



'KORHAN'IN SAKLANACAĞINI DA DÜŞÜNMÜYORUM'



Korhan Taştekin de yaşıyor olsa onun da beklemeyip ortaya çıkacağını aktaran Kaziban Çaycı, "Bu 1 gün değil, 2 gün değil, 3 gün değil. Bir şekilde bir yerlerde görüleceğini, yakalanacaklarını düşünüyorum" dedi. İkilinin kaybolmasının ardından Ali Aydıner'in 'Korhan'ı olaydan sonra 2-3 yerde görenler var, ben bunu Korhan'ın ailesine haber verdim ama hiç oralı olmadılar' şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Çaycı, “Benim kızımla ilgili 'şurada gördük, burada gördük' şeklinde hiç ihbar gelmedi. En son duruşmadaki tanık dışında başka bir şey olmadı. Ben Korhan ile ilgili konuyu da duymadım. Şayet duymuş olsaydım benim çocuğum olmasa da bu sözün ensesinden giderdim" diye konuştu.



'BEN İLLA ALİ CEZA ALSIN DERDİNDE DEĞİLİM'



Son duruşmada olayın tek şüphelisinin de beraat ederek tahliye edilmesiyle kendisini boşlukta hissettiğini belirten Keziban Çaycı, şöyle konuştu:



"Ben illa Ali ceza alsın, hapislerde yatsın derdinde değilim. Ben sadece ölü ya da diri çocuğumun bulunmasını istiyorum. Yargının kararına söyleyecek bir sözüm olmaz. Madem Ali bu kadar iddiada bulunuyor, buradan ona sesleniyorum. O da yardım etsin, bulsun benim çocuğumu. En son orada görülüyor, en son canlı yayını orada çekiyor. Ona sadece soruyorum. Benim çocuğum nerede? Ben ona başka bir şey demiyorum ki. O 3 kişiden 2'si kayıpsa, ortada bir Ali varsa, ben Ali'ye soruyorum. Benim kızım nerede? Ben çocuğumu istiyorum. Öldü ise ölüsünü, yaşıyorsa dirisini istiyorum. Benim sesimi duysunlar istiyorum. Bu olay hakkında soruşturma açılmasını, özel ekip kurulmasını istiyorum. Madem ortaya bir tanık çıktı, Ali de bu iddiaları ortaya atıyor, bir ekip kurulsun, bulunsun madem."



'HER GÜN ONU DÜŞÜNMEKTEN YORULDUM'



Kızı kaybolduğu günden bu yana gözyaşı döktüğünü, fotoğraflarına bakarak avunduğunu söyleyen Keziban Çaycı, "Her gün onu düşünmekten, fotoğraflarına bakıp ağlamaktan artık yoruldum. Çocuklarına ne cevap vereceğime şaşırdm. En çok da o gün ben bu çocuklara şimdi ne diyeceğim diye mahvoldum. Babası ve ablasını kaybettikten sonra Zehra benim her şeyim olmuştu" dedi.



Keziban Çaycı, kızının 2 erkekle baş başa o besihaneye gittiğine asla inanmadığını, orada o gece başkalarının da olduğunu iddia etti. Kızının evliyken eşiyle bile olsa asla bir yere arkadaş grubu olmadan gitmediğini aktaran Çaycı, tüm karanlık noktaları aydınlatacak kişinin Ali Aydıner olduğunu, bildiklerini saklamamasını istedi.