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Antalya'daki dehşet! Zehra Çatal'ın katili, 1 ay sonra yakalandı

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#ANTALYA#Muratpaşa#Kadın Cinayeti
Antalyadaki dehşet Zehra Çatalın katili, 1 ay sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 17:04

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), cinayetten 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalandı. 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi.

Antalyadaki dehşet Zehra Çatalın katili, 1 ay sonra yakalandı

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da olduğu değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, cinayet şüphelisi Yılmaz Fahrioğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Antalyadaki dehşet Zehra Çatalın katili, 1 ay sonra yakalandı

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişeğe el konuldu. Fahrioğlu, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek.

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#ANTALYA#Muratpaşa#Kadın Cinayeti

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