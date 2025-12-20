×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Zehirli ölüme’ müebbet istemi

Güncelleme Tarihi:

#Göksu Çelebi#ICRYPEX#Gökalp İçer
‘Zehirli ölüme’ müebbet istemi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

BİRLİKTE kokain kullandığı avukat Göksu Çelebi’nin (27) hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanan ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer hakkında,‘kadına karşı olası kastla öldürme’ ve ‘uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından müebbet ve 15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Haberin Devamı

İddianamede, Ankara’da avukat olan Göksu Çelebi’nin olay zamanı İstanbul’a geldiği ve ikilinin birlikte vakit geçirdiği, yemek yiyip alkol aldığı, daha sonra 800 dolar karşılığında 8 gram kokain alarak eve geçtikleri anlatıldı. 2 gün uyuşturucu kullanan Göksu Çelebi’nin son olarak kullandığı uyuşturucu sonrası titremeye başladığı bunun üzerine Gökalp İçer’in ambulansı aradığı belirtildi.

YAPAY ZEKÂYA SORMUŞ

Gökalp İçer, iddianamedeki ifadesinde, 112’yi toplamda 5 kez aradığını, ambulansın 15 dakika sonra geldiğini söyledi.

Gökalp İçer’in telefonunda yapılan incelemede yapay zekâ uygulamasına, “Nabız 22’ye düşerse ne olur?”, “Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur?”, “Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrası oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü?”, “Yoğun bakımda olan birinin gözlerini bantlamışlar neden?” şeklinde sorular sorduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İddianamede, Adli Tıp raporuna da yer verildi. Raporda, Göksu Çelebi’nin travmatik tesirle ölmediği, kanında kokain tespit edildiği ve ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydan geldiği belirtildi.

İddianamede, “Kokain isimli uyuşturucu maddenin tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin, Göksu Çelebi’nin uyuşturucu madde kullanmasına imkân sağlayarak bunu kolaylaştırdığı ve ölümüne neden olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Gökalp İçer’in maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen maktule kokain temin ederek kullanması için verdiği anlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göksu Çelebi#ICRYPEX#Gökalp İçer

BAKMADAN GEÇME!