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Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü, vatandaşlar tedirgin

#Tekirdağ#Denizanası#Marmara

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü. Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiği yönünde uyarıyor.

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etti.

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Zehirli denizanası Tekirdağ kıyılarında da görüldü, vatandaşlar tedirgin

“NE ÖLÜSÜNE NE DE DİRİSİNE DOKUNMAYIN”

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

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İşte vatandaşları tedirgin eden denizanaları...İşte vatandaşları tedirgin eden denizanaları...Haberin Tüm Görselleri

Zehirli denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz” dedi.

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#Tekirdağ#Denizanası#Marmara

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