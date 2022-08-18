Zehirli balon balığı avında kota belli oldu

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Siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip olan balon balıkları, bu yıl hem kuyruk hem de bütün olarak teslim alınabilecek. Resmi Gazete'de ağustos ayı başında yayımlanan tebliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5 TL, diğer 7 küçük tür içinse 5'er TL fiyat belirlendi.



BU YIL 8 BİN ADET ALIM YAPILDI



Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, istilacı ve tüketildiğinde insan ölümüne neden olabilen balon balıkları ile mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Bu yılki alım fiyatlarının 4 Ağustos'ta açıklanmış olmasına rağmen, ocak ayından beri müracaatları aldıklarını belirten Karabulut, "Şu ana kadar 24 balıkçımız başvurmuştu ve 8 bin adet kuyruk teslimi aldık" dedi.



KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET



Balon balığıyla mücadele programının 2020'de başladığını ve 35 bin 143 adet kuyruk alımı yapıldığını belirten Karabulut, "2021'de bütün olarak 4 bin 800 balık avlanmıştı. Bu yıl ise yaklaşık 250 bin büyük tür, 1 milyon adet de küçük türlere destekleme vereceğiz. Hem büyük hem de daha fazla yavrulama yaparak, Akdeniz'de çok yoğun olan 'Lagocephalus sceleratus' için 12,5 TL. Bu türü ne kadar çok temizleyebilirsek, habitattan daha iyi bir mücadele yapmış olacağız. Diğer 7 türe de kuyruk veya tane başına 2,5 TL destekleme yapacağız" diye konuştu.

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