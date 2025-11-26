×
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü

#Muğla#Seydikemer#Zehirlenme
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 22:46

 MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal (18) hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

#Muğla#Seydikemer#Zehirlenme

