Zehirlenme faciası soruşturmasında son durum! Otel sahibinin 3 suç kaydı çıktı

Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti.

Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.

ZEHİRLENME VAKASI SORUŞTURMASINDA SON DURUM

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. Merve Tokaz'ın açıklamaları şöyle:

"Elbette ki gözlerin çevrildiği nokta, otelin sahibi ve ilaçlamayı yapan firmanın sahipleri. Soruşturma kapsamında toplamda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Dün 4 kişi sevk oldu ve adli işlemleri tamamlandı.

Peki, kimdi bunlar? Midyeyi aile seyyar satıcıdan satın almıştı. Gözaltına alınan dört kişi şunlardı: tezgahın sahibi, yemek yedikleri restoranın sahibi, lokum satın aldıkları işyerinin sahibi ve gazlı içecekle çay içtikleri işletmenin sahibi. 4'ü de tutuklandı.

Taksiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla ilgili olarak, soruşturma tutanağında da belirtildiği üzere, raporların henüz çıkmamış olması nedeniyle tutuklamaya gerekçe olarak serbest bırakılmalarının kaçma şüphesini doğuracağı gösterildi.

OTEL SAHİBİNİN 3 SUÇ KAYDI

Şimdi, gözlemlerimize dönelim: 7 isim vardı. Bu 7 isim arasında kimler var? Otelin sahibi; diğer suçlardan da kaydı olduğu biliniyor. Örneğin otel sahibinin bir adet taksirle yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve hayvanı tehlikeye atacak şekilde serbest bırakmadan olmak üzere toplam 3 suç kaydı bulunuyor.

Yine ilaçlama şirketinin, o gün ilaçlamayı yapan kişi, ilaçlama şirketinin sahibi ve bir kişi daha gözaltındaki isimler arasında. Yani otelin ortakları ve aynı zamanda ilaçlamayı yapan şirketin sahipleri ile o ilaçlamayı yapan çalışanlar gözaltına alınmış durumda. Şimdi artık onların da durumunu takip ediyoruz.

Soruşturma ilk aşamada şöyle başladı; Ailenin gıdadan zehirlendiği şüphesi daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyordu. Ancak son iki günden bu yana ortaya çıkan bir detay, soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten.

Tarih 11 Kasım’ı gösterdiğinde saat 16:00’da Böcek Ailesi kaldıkları otelden çıkıyor ve Ortaköy’e yemek yemek için gidiyorlar. Bir saat sonra, yani aynı gün saat 17:00’de ilaçlama firması otele geliyor ve otelde ilaçlama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2-3 saat sonra Böcek Ailesi geziden dönerek tekrar kaldıkları otele geliyor. Yani ilaçlamadan yaklaşık 3 saat sonra otele yeni insanlar giriyor.

Soruşturma genişletildi. Otelde kalan 15 kişi incelendi; herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı araştırıldı. Diğer konaklayanlarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak otelde kalıp benzer şekilde zehirlenen üç kişi vardı.

Soruşturma şu anda ailenin, ilaçlamadan yani “alüminyum fosfit” isimli bir maddeden kaynaklı zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Bu madde, böcek ilaçlarında kullanılan ve insan sağlığına son derece zararlı bir madde. Solunduğu anda yaşamsal faaliyetlere etki edecek kadar güçlü.

Şu anda gözlerimiz adli tıp kurumunun açıklayacağı raporda. Bu raporda, ailenin ölüm sebebinin gıdadan kaynaklı bir zehirlenme mi yoksa alüminyum fosfit nedeniyle mi olduğu ortaya çıkacak. Bugün yine yedi ismin daha İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor."

TAKSİNİN ŞOFÖRÜNÜN İFADESİNE BAŞVURULDU

Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi.

Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

İLAÇLAMA YAPAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Otelde ilaçlama yapan şüphelinin ise ifadesinde, her zaman 2 kapak ilaç kullandığını, her zamanki gibi ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Hastanede tedavi gören baba Servet Böcek de dün yaşamını yitirmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun tutuklanmasına karar verilmişti.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilmişti.