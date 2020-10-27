Zehirlenen sokak köpeğine ilk müdahaleyi mahalle bekçileri yaptı

Gümbet Mahallesi'nde, 24 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde, devriye görevi yapan mahalle bekçileri, bir sokak köpeğinin acı içinde yerde kıvrandığını fark etti. Zehirlendiği belirlenen köpek için Bodrum Belediyesi, 'Petbulance' ekibinden yardım istendi. Bekçiler, belediye ekipleri beklenirken köpeğin durumunun iyice kötüye gitmesi üzerine çiğ yumurta içirerek hayatta kalmasını sağladı.

Daha sonra gelen 'Petbulance' ekibine teslim edilen köpek, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürülüp, tedaviye alındı. O anlar bekçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.