Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, emzirdiği 6 aylık bebek hayatını kaybetti

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Muğla Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uraz bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailenin dün akşam yemeğinde tavuk yediği, geçen günlerde evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak.