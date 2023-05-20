Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, emzirdiği 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Zehirlenme
Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, emzirdiği 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 17:40

Muğla'da, zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan İnci Sandık ile 2 çocuğu tedaviye alındı, 6 aylık bebeği Uraz Sandık ise yaşamını yitirdi. Uraz bebeğin anne sütünden zehirlendiği tahmin edilirken, ailenin dün akşam tavuk yediği, geçen günlerde de evi ilaçladığı belirtildi.

Haberin Devamı

Muğla Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uraz bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailenin dün akşam yemeğinde tavuk yediği, geçen günlerde evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!

1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık
Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere