Zehirlenen ailenin kaldığı otele mühür! Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

ALMANYA’dan tatil için 9 Kasım 2025’te İstanbul’a gelip, Fatih’teki Harbour Suites Old City adlı otelde konaklayan ve 11 Kasım’da Ortaköy’e gidip midye, sucuk, çorba, tavuk tantuni yedikten sonra tekrar otele dönen 4 kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Taburcu olup otele geri dönen ve tekrar rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan aileden Kadir Muhammet (6), Masal (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Entübe edilen baba Servet Böcek’in (32) tedavisi hastanede devam ediyor.

ANNE TEK TEK ANLATTI

Anne Çiğdem Böcek, hayatını kaybetmeden önce, tedavisi devam ederken polisle yapılan görüşmede İstanbul’a geldikten sonra neler yediklerini teker teker anlattı.

DOKTOR PROBİYOTİK VERİP GÖNDERMİŞ

12 Kasım 2025’te gece saat 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını anlatan Çiğdem Böcek, sabah saat 09:00 sıralarında Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini ifade etti. Eşi ile kendisine serum vurulduğunu, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını söyledi. Çocuklara Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini belirtti. 13 Kasım 2025’te 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri otelden ve fırından numuneler aldı.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği restoran sahibi Ercan E. ile seyyar midye satıcısı Yusuf D.’nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. 15 Kasım’da aynı otelden zehirlenme şikâyetiyle 2 turistin daha hastaneye kaldırılmasının ardından gözler otele çevrildi. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yetkilileri ile AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri oteldeki yastık, çarşaf, su şişeleri, battaniyelerden incelenmek üzere örnekler aldı. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Örnekler incelenmek üzere laboratuvara yollanırken, oteldeki müşteriler de konaklamaları için farklı otellere yönlendirildi.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Oteldeki ilaçlama iddialarının ardından otel sahibi H.O. ile ilaçlama şirketi yetkilileri S.K., D.C. ve son olarak Böcek ailesinin sabah kahvaltısı için simit ve poğaça aldığı fırın sahibi de gözaltına alındı. Yaşanan olayda toplam gözaltı sayısı 11 oldu. Yetkililerin yaptığı incelemenin tamamlanmasıyla dün sabah saatlerinde otele gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, oteli mühürledi.

İLK İNCELEMEDE ÖLÜM SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için kati (son) raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi.

Masal ve Kadir kardeşler hayata veda etti...

EVLERİNİ DEKORE ETTİRMİŞLERDİ

ANNE ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde ise hüzün var. Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek’in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, umutla hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberi bekliyor. İstanbul’da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyleyen Çelik, kızıyla en son salı günü görüşmüş:

“Bize, ‘Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta’ya yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya’ya geri döneceğiz’ demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye’ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin’deki aile apartmanlarının üst katında tadilat yaptırmışlardı. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı.”

Genç çiftten Çiğdem Böcek hayatını kaybetti, Servet Böcek komada...

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, “Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikâyet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Fatih’teki otel boşaltılırken çarşaflardan su şişelerine kadar alınan örnekler inceleniyor.

TURİSTLERİN DURUMU İYİ

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih’te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır.”