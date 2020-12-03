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DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

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Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu aileden Zekiye Şino (40) ve 5 yaşındaki kızı Şindar, yaşamını yitirdi.

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 433 Sokak'ta oturan Abdulvahap Şino, eşi Zekiye ve 5 yaşındaki kızları Şindar, zehirlenme belirtileri gösterince yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Şino ve kızı Şindar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abdulvahap Şino'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken anne ve kızın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

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