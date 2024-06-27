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Zehir ticaretine büyük darbe

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Suç Örgütleri
Zehir ticaretine büyük darbe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde düzenlenen ‘Narkoçelik-23’ operasyonlarında 304.5 kilo uyuşturucu madde ile 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 445 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince; İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde yapılan operasyonlarda 304.5 kilo uyuşturucu madde ve 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir ticaretine büyük darbe

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445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı” dedi. 

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Suç Örgütleri

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