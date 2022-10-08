Zehir tacirlerinin korkulu rüyaları

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Jandarmadaki eğitmenlerince özel bakım ve eğitimleri tamamlanan köpekler, ekipler ile operasyonlarda görev alıyor; suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleriyle katıldıkları operasyonlarda büyük başarılar kazandırıyor.

KESKİN BURUNLAR

'Foya', 'Hayta', 'Helva' ve 'Haşin' farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Jandarmanın 2022'de düzenlediği 500 operasyonda görev alan 'Foya', toplam 240 kilo uyuşturucu ile 70 bin uyuşturucu hapın ele geçirilmesini sağladı. Belçika Malinois cinsi kadavra arama köpeği 'Hayta' ise 2022'de 4 göreve katılırken, Alman çoban köpeği 'Helva' da jandarmanın katıldığı birçok arama-kurtarma faaliyetinde görev alarak kayıp kişinin bulunmasına

yardım etti. Asayiş olaylarında görev alan Belçika Malinois cinsi 'Haşin' ise katıldığı 23 görevde 3 olaya müdahale ederek önemli katkı verdi.