Zehir tacirlerine yönelik operasyon: 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Organize Suçlarla Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 08:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 348 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Yüksekova kırsalında, 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, uyuşturucuyla savaşlarının, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

