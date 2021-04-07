Zehir tacirlerine vadi operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 131 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren takibin ardından önce satıcılarla irtibatlı olduğu belirlenen 156 kişi tespit edildi. Operasyonla 156 kişiden 36’sı tutuklandı. 107’si Emniyet’teki işlemlerinin ardından, 13’ü ise adli kontrol şartı ile toplamda 120 kişi de serbest bırakıldı.

128 ADRESE BASKIN YAPILDI

Ardından dün şafak vakti 131 satıcıya yönelik, Ankara merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin’de eş zamanlı ‘Vadi’ operasyonu düzenlendi. 256 ekip, toplam 1200 polisin katıldığı operasyonda, 128 adrese baskın yapıldı. Polis Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği Ankara’daki operasyonda 72 adrese baskın yapıldı. Ankara’da çoğu ‘Dikmen Vadisi’ civarında oturduğu için ‘Vadi’ adı verilen operasyonda diğer illerde yakalananlarla birlikte toplam 81 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Tespit edilen 131 şüpheliden 27’sinin cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

POLİSTEN SAKLAYAMADILAR

Yapılan ev ve işyeri aramalarında 1 kilo 989 gram eroin, 33 gram kokain, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 29 kilo 951 gram esrar, 49 kilo 955 gram bonzai, 2 kilo 837 adet ecstasy, 5 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 35 bin 860 TL, bin 200 dolar, 300 euro ele geçirildi.

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