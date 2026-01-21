×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Zehir tacirlerine tarihi darbe... 14 ilde 641 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonunun yapıldığını açıkladı. ‘Narkokapan-İzmir’ operasyonunda İzmir merkezli 14 ilde 641 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Yerlikaya şu detayları verdi:

“Uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları vardı. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Dün sabah (pazartesi), operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık. Hava ve deniz unsurlarınca da desteklenen ‘Narkokapan-İzmir’ operasyonunda, 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği yer aldı. İzmir merkezli 14 ilde, 608 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık.”

Bakan Yerlikaya, “Kabine döneminde tutuklananların sayısı 100 bin 509 oldu. Yine bu kabine dönemimizde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik” dedi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal'ın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

 

