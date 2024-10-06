Zehir tacirlerine operasyon: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya, 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde yapılan 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, “Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari’de ‘Narkoçelik-42’ operasyonları yapıldı. Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hap ele geçirildi. 49 zehir taciri yakalanırken, bunlardan 22’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 24’ünün ise işlemleri devam ediyor” dedi.