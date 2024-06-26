Zehir tacirlerine Narkoçelik-23 operasyonu

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince; 912 ekip ve 1985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde 'Narkoçelik-23' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 304,5 kilo uyuşturucu madde ve 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

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Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.