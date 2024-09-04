Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: 227 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
“Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız” 42 İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonlarında; 479 Kg Uyuşturucu Madde ile 160 Bin 967 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 567 ekip, 1418 personel,
12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kırıkkale, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Van, Elazığ, Uşak, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Osmaniye, Yalova, Yozgat, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Aksaray, Bolu, Düzce ve Kilis olmak üzere 42 ilde "NARKOÇELİK-37” operasyonları düzenlendi.
“Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız”❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 4, 2024
4️⃣2️⃣ İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonlarında;
4️⃣7️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ile
1️⃣6️⃣0️⃣ Bin 9️⃣6️⃣7️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir… pic.twitter.com/BPf4fZKwJ7