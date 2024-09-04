Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya: 227 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız” 42 İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonlarında; 479 Kg Uyuşturucu Madde ile 160 Bin 967 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 567 ekip, 1418 personel,

12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kırıkkale, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Van, Elazığ, Uşak, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Osmaniye, Yalova, Yozgat, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Aksaray, Bolu, Düzce ve Kilis olmak üzere 42 ilde "NARKOÇELİK-37” operasyonları düzenlendi.

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