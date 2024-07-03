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Zehir tacirlerine geçit yok! 45 ilde Narkoçelik operasyonu... Bakan Yerlikaya: 320 kişi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 08:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-25' operasyonlarında 528 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hal ele geçirildiğini açıkladı! Yerlikaya, operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip ve 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkâri, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır olmak üzere 45 ilde "NARKOÇELİK-25” operasyonları düzenlendi.

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Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
240 kg eroin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Zehir tacirlerine geçit yok 45 ilde Narkoçelik operasyonu... Bakan Yerlikaya: 320 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1 milyon 720 bin 500 adet kök kenevir,
310 bin adet kök skunk ve
64 kg kubar esrar ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
57,5 kg skunk ele geçirildi.  Sokak Satıcısı yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
53,5 metamfetamin ele geçirildi. 73 Sokak Satıcısı yakalandı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
28,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
21 kg esrar, 21 kg eroin ve 13 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
19 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Zehir tacirlerine geçit yok 45 ilde Narkoçelik operasyonu... Bakan Yerlikaya: 320 kişi yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kg skunk, 124 bin 822 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 Sokak Satıcısı yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 40 bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 22 bin 828 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Narkotik

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