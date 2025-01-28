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Zehir tacirlerine geçit yok

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Uyuşturucu
Zehir tacirlerine geçit yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

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Ümraniye’de farklı adreslerde eşzamanlı yapılan Narkokapan-10 operasyonunda 213 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 kilogram bonzai, bin 260 adet hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokaklarda torbacılık yaptığı belirlenen şüphelilerden 197’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zehir tacirlerine geçit yok

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince de Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen demir cevheri yüklü TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. TIR’da yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan biri TIR sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

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Zehir tacirlerine geçit yok

PİDE ARASI UYUŞTURUCU

Adana’da ise narkotik polisinin takip edip ara sokakta durdurduğu Muhammed K.’nin (26) motosikletinin sepetinde, pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, şüphelinin aynı mahalledeki evinde yaptığı aramada da yatak odasındaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap buldu.

Zehir tacirlerine geçit yok

Muhammed K. sorgusunda, uyuşturucu kullandığını ancak satış yapmadığını öne sürerek, “Bu haplar başkasına ait, bana emanet olarak verdi. Kim olduğunu bilmiyorum ancak geri alacaktı. Hapların uyuşturucu değil, ağrı kesici olduğunu düşünüyordum” dedi. Muhammed K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

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#Ümraniye#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Uyuşturucu

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