Zehir tacirlerine geçit yok

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Ümraniye’de farklı adreslerde eşzamanlı yapılan Narkokapan-10 operasyonunda 213 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 kilogram bonzai, bin 260 adet hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokaklarda torbacılık yaptığı belirlenen şüphelilerden 197’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince de Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen demir cevheri yüklü TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. TIR’da yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan biri TIR sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

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PİDE ARASI UYUŞTURUCU

Adana’da ise narkotik polisinin takip edip ara sokakta durdurduğu Muhammed K.’nin (26) motosikletinin sepetinde, pidenin arasına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, şüphelinin aynı mahalledeki evinde yaptığı aramada da yatak odasındaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap buldu.

Muhammed K. sorgusunda, uyuşturucu kullandığını ancak satış yapmadığını öne sürerek, “Bu haplar başkasına ait, bana emanet olarak verdi. Kim olduğunu bilmiyorum ancak geri alacaktı. Hapların uyuşturucu değil, ağrı kesici olduğunu düşünüyordum” dedi. Muhammed K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.