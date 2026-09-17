Zehir tacirlerine büyük darbe

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Operasyonlarda Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar’da 46 şüpheli yakalandı.
41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şahısların adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ton 432 kilogram uyuşturucu, 922 bin uyuşturucu uyarıcı hap, 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklanırken, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son operasyonlar da dahil olmak üzere 1 Ocak’tan itibaren yapılan çalışmaların tamamında 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 bin 422 şahıs tutuklandı.