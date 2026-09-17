Zehir tacirlerine büyük darbe

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Operasyonlarda Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar’da 46 şüpheli yakalandı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şahısların adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ton 432 kilogram uyuşturucu, 922 bin uyuşturucu uyarıcı hap, 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklanırken, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son operasyonlar da dahil olmak üzere 1 Ocak’tan itibaren yapılan çalışmaların tamamında 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 bin 422 şahıs tutuklandı.