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Zehir tacirlerine büyük darbe

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#Uyuşturucu Operasyonu#İstanbul Emniyeti#Narkotik Mücadele
Zehir tacirlerine büyük darbe
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 07:00

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos-15 Eylül 2026 tarihlerinde ulusal ve uluslararası çapta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile sokak satıcılarına operasyonlar düzenledi.

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Operasyonlarda Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar’da 46 şüpheli yakalandı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şahısların adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ton 432 kilogram uyuşturucu, 922 bin uyuşturucu uyarıcı hap, 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklanırken, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son operasyonlar da dahil olmak üzere 1 Ocak’tan itibaren yapılan çalışmaların tamamında 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 bin 422 şahıs tutuklandı.          

 

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#Uyuşturucu Operasyonu#İstanbul Emniyeti#Narkotik Mücadele

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