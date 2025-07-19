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Zehir tacirlerine bir darbe daha!

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#Uyuşturucu Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:45

Bakan Yerlikaya: 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 927 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 933 şüpheliyi yakaladık.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 927 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 933 şüpheli yakaladı.

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Operasyonlar, 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik köpeğin katılımıyla düzenledi. Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir” ifadelerini kullandı.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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