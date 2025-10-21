Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

"Bu operasyonda hedefimizde; Organize suç örgütleri ve ‘’torbacı’’ olarak tabir edilen ‘’sokak satıcıları’’ vardı.

Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında; Veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük. Ve bu şafakla beraber düğmeye bastık. Polislerimiz, karadan ve havadan eşzamanlı biçimde harekete geçti.

Mersin merkezli 10 ilimizde gerçekleşen NARKOKAPAN-MERSİN operasyonumuza; 3 bin 250 kahraman polisimiz, 590 ekibimiz,

30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drone’dan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı.

Eşzamanlı olarak; 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik. 370 şüpheli şahsı gözaltına aldık. Ve halen operasyonumuz sürüyor.

SİBER DÜNYANIN KARANLIK AĞLARINDA DA İŞ BAŞINDAYIZ

Kıymetli Basın Mensupları,

Mersin; emeğin, bereketin ve kardeşliğin şehridir. Akdeniz’de bulanan en önemli liman kentlerimizden biri olan Mersin, Aynı zamanda ülkemizin stratejik kapısıdır. Ve bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü, en kararlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur.

Şunu özellikle belirtmek isterim; Uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri, hedefleri çoğu zaman ortaktır. Gençlerimizi hedef alır, toplumun direncini kırmaya çalışır.

Bu yüzden bizim mücadelemiz de çok boyutludur. Hem arzla, hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıyıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna; Bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Sadece sokakta değiliz; Siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başındayız.

Artık mücadelemizi, yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zekâ destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz.

Dijital mecralarda, Dark web’de, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor; bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz.

Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor. Ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin, veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli güncelliyoruz.

Ve bu stratejinin başarısını, sahadaki somut sonuçlar gösteriyor.

BU ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Kıymetli Basın Mensupları,

Bu Kabine dönemimizde; Uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 89 bin 69 zehir taciri tutuklandı. 217 ton uyuşturucu madde ile 246 milyon adet uyuşturucu hapı da ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 331 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik.

Aynı dönemde Mersin’de ise, Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2 bin 167 şahıs tutuklandı. 3,5 ton uyuşturucu madde ile 8 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik.

Yine Mersin’de, Bu Kabine dönemimizde 42 organize suç örgütünü çökerttik. Bunun 7’si de narkotik suçlara yönelikti. Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır.

Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır.

Kararlıyız! Bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz!

Narkokapan Mersin operasyonun icrasında emeği geçen; Mersin Valimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’mızı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz! Hepinize teşekkür ederim."