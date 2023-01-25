Zehir tacirlerinden ölümüne kaçış

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Ankara Narkotim ekipleri, İran uyruklu şahısların İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda metamfetamin getirerek, torbacı tabir edilen sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul’dan birinde gözcülerin bulunduğu 2 araçla yola çıkan uyuşturucu satıcıları yaklaşık 200 kilometre takip edildi. Ankara girişinde gözcülük yapan araç durduruldu. Bu araçta bulunan Mustafa D. ve yanındaki İran uyruklu Ebrahim Motallebi gözaltına alındı.

TERS YÖNE DALDI

Öncü ekibin gözaltına alınmadan hemen önce haber vermesi üzerine 10 kilometre geriden takip eden Hamit Alizadeh Silabi ve Samad Chraghleh’in içinde bulunduğu araç Ankara-İstanbul otobanında ters istikamette kaçmaya başladı. Önü kesilince sürücüsünün kaçmaya çalıştığı araç, otobanda bir başka araçla çarpıştı. Kaza yapan araçtan inen Chraghleh, yaklaşık 2.5 kilo metamfetaminin bulunduğu torbayı kucağına alarak araçların arasından otobanda koşarak kaçmaya çalıştı. Chraghleh’e kamyon çarptı. Ağır yaralanan Chraghleh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kucağındaki uyuşturucu torbası ise kaza esnasında yırtılıp otobana yayıldı. Yine kaçan ve başka bir aracın çarptığı Silabi ise yaralandı. Tedavisinin ardından Silabi ile onlara gözcülük yapan araçta bulunan Mustafa D. ve Ebrahim Motallebi tutuklandı.