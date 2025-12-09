Zehir tacirleri polisi şehit etti

Haberin Devamı

Cemal Açik ile 2 oğlu Ramazan Açik ve Çetin Açik’in Çekmeköy Aydınlar Mahallesi’ndeki bir sitede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Anadolu nöbetçi sulh ceza hâkimliğine başvurularak sitede bulunan apartmandaki 2-4 ve 6 No’lu dairelerde ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘ateşli silah ve mermi bulundurma’ suçlarından arama yapılması için karar alındı. Arama kararının ardından dün 07.30 sıralarında tespit edilen 3 adrese özel harekât polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Binaya giren özel harekât polisleri ilk olarak 2 No’lu dairede arama yaptı.

KAPI ARALIĞINDAN ATEŞ

Bu dairede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine özel harekât polisleri bu kez arama yapmak amacıyla 4 No’lu daireye çıktı. Yüksek sesle polis olduklarını söyleyerek kapıyı çaldılar, ancak açan olmadı. Polis uyarısına rağmen evden ses gelmeyince koçbaşıyla kapının kırılacağı esnada kapı aralandı ve şüpheli Ramazan Açik, özel harekât polislerinin üzerine doğru ateş açtı. Kapı aralığından açılan ilk ateşte çelik yeleği olmasına rağmen koçbaşını tutan özel harekât polisi Emre Albayrak kaburga kısmından vurularak ağır yaralandı. Polis memuru Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayıp şehit oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Çekmeköy ilçesinde bulunan eve arama işlemi yapıldığı esnada evin içinden kolluk güçlerimize ateş açılmıştır. Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir” denildi.



SALDIRGAN BABA VE 2 OĞLUNUN 32 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis Albayrak’ı vuran Ramazan Açik, etkisiz hale getirildi. Baba Cemal Açik ve oğlu Çetin Açik ise silahlarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Baba ve 2 oğlunun toplam 32 suç kaydı olduğu belirlendi. Baba Cemal Açik’in ‘kasten yaralama’dan 1, Albayrak’ı şehit eden oğlu Ramazan Açik’in ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu ticareti’ gibi çeşitli suçlardan 10; gözaltına alınan diğer oğlu Çetin Açik’in ise ‘tehdit’, ‘kasten yaralama’, ‘çocuk kaçırma’ gibi çeşitli suçlardan 21 sabıkası olduğu tespit edildi.

GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ







Şehit olan polis memuru Emre Albayrak, 2019’da emniyet teşkilatına girdi. İlk görev yeri olan Hakkâri’de 3 yıl çalıştıktan sonra 2022’de İstanbul’a tayin olup özel harekât polisi olarak göreve başladı. Geçen yıl evlenen şehit polisin çocuğu bulunmuyor.

TÖRENDE KONUŞAN YERLİKAYA: ONLAR KÖTÜLERİN TARAFINDALAR

Şehit polis memuru Emre Albayrak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda arkadaşlarıyla beraber en önde duranlardandı. Canından geçmişti, yemininden vazgeçmedi. Onların mücadelesini sürdürmek bizim boynumuzun borcudur. O zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, o alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler devletimizin, yasaların tarafındayız. Onlar ise kötülüklerin, kötülerin tarafındalar. Kesin olan bir şey varsa o da iyilerin, doğruluktan ayrılmayanların her zaman kazandığıdır” dedi. Törende okunan duanın ardından özel harekat polisleri, şehit mesai arkadaşları Albayrak’ın cenazesini omuzlarına alarak salavat getirdi. Memleketi Samsun’a götürülen Albayrak’ın cenazesi bugün Ladik’te toprağa verilecek.

