Güncelleme Tarihi:

Zehir taciri baba-oğul yakalandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 07:00

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba-oğul tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 27 yaşındaki S.A.H. ile 50 yaşındaki babası A.H.’nin il dışından kiraladıkları bir otomobil ile Samsun’a uyuşturucu madde getireceklerini tespit etti. Baba- oğul izlemeye alındı.

GÜNLER SÜREN TAKİP

Günler süren izleme çalışmalarının ardından S.A.H. ile babası A.H.’nin otomobili 3 Eylül’de Havza’da durduruldu. Otomobilde yapılan aramalara narkotik köpeği Tony’nin tepki vermesi üzerine otomobilin gizli bölmelerine saklanmış 1 kilo 900 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baba A.H. tutuklanırken, oğlu S.A.H. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Samsun polisi, son aylarda düzenlediği operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok sayıda şüpheli cezaevine gönderildi.

#Uyuşturucu#Operasyon#Metamfetamin

