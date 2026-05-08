Zehir sevkiyatÄ±na Ä°stanbul engeli

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda 26 Nisan gÃ¼nÃ¼, gÃ¼mrÃ¼k ekipleri, risk analizi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Taylandâ€™dan Ä°stanbulâ€™a gelen ve buradan Londraâ€™ya gidecek 2 Ä°ngiliz yolcuyu takibe aldÄ±. ÅžÃ¼pheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooperâ€™i tespit eden ekipler, yolcularÄ± havalimanÄ±nda B5 kapÄ±sÄ±na giderek uÃ§aktan indirdi. ÅžÃ¼phelilere yÃ¶nelik yapÄ±lan aramalarda, Taylor Astle Johnsonâ€™ye ait valizde 17 adet vakumlu poÅŸet iÃ§erisinde yeÅŸil renkli bitki parÃ§alarÄ± bulundu. UyuÅŸturucu test kitinde yapÄ±lan incelemede bulunan maddenin â€˜esrarâ€™ olduÄŸu tespit edildi. Ele geÃ§irilen esrarÄ±n toplam aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 19 kilo 260 gram olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Piyasa deÄŸerinin 17 milyon 334 bin lira olduÄŸu deÄŸerlendirilen uyuÅŸturucuya el konuldu. ÅžÃ¼pheliler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Haberin DevamÄ±

BARONLARA 2 DARBE DE Ä°ZMÄ°Râ€™DEN

- Ä°zmirâ€™in KarabaÄŸlar ve KarÅŸÄ±yaka ilÃ§elerinde de salÄ± gÃ¼nÃ¼ bir ev ile otomobile yÃ¶nelik 2 ayrÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Ekiplerin aramalarÄ±nda, toplam 39 kilo kokain ile 21 kilo 200 gram uyuÅŸturucu madde skunk ele geÃ§irildi. Operasyon kapsamÄ±nda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Â