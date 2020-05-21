Çetin AYDIN / İSTANBUL
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Zehir serası
İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet Ali K.’nin (28) skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde sattığını aynı zamanda Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda Muhammet Ali K. gözaltına alınırken, eve giren ekipler uyuşturucu serasıyla karşılaştı. 110 kök hint keneviri, skunk, kenevir tohumları, 14 şişe sentetik sıvı madde, 19 kilo gübre ve hassas terazi ele geçirildi. Muhammet Ali K. tutuklandı.
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