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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Zehir serası

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Zehir serası
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İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet Ali K.’nin (28) skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde sattığını aynı zamanda Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda Muhammet Ali K. gözaltına alınırken, eve giren ekipler uyuşturucu serasıyla karşılaştı. 110 kök hint keneviri, skunk, kenevir tohumları, 14 şişe sentetik sıvı madde, 19 kilo gübre ve hassas terazi ele geçirildi. Muhammet Ali K. tutuklandı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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