Zehir parasına operasyon

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Yapılan incelemelerde uluslararası bir şebekenin izine rastlandı. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), Narkotik Daire Başkanlığı, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) bünyesinde çalışma genişletildi.

200 BİN EURO ÖDÜL

Yapılan araştırmalarda Joseph Johannes Leidekkers (31) ismine ulaşıldı. İddiaya göre Lidekkers, dünyada kokain trafiğini yöneten uyuşturucu baronlarından biriydi. Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranıyordu. Avrupa’nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı da iddia ediliyordu. Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin Türkiye ile irtibatını Naci Y. üzerinden yaptığı öğrenildi. Naci Y.’nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenildi.

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Polisin 5 ilde ele geçirdiği 100 milyon liralık lüks eşyalar arasında markalı saatler ve altın kaplama bir tabancadikkat çekti. Ayrıca çok sayıda kripto telefon ele geçirildiği de öğrenildi. Kripto telefonların polis ekiplerince henüz açılamadığı belirtildi.

BABASI TUTUKLANDI

Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers’in geçen aylarda Hollanda’da 68 yaşındaki babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. Joseph Johannes Leidekkers’in babasının o operasyonda tutuklandığı belirtildi.

