Zehir kuryesi

İstanbul’da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan bekçiler, perşembe akşamı 22.00 sıralarında, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi’ndeki inşaat şantiyesi önünde bir motosikletin kaza yaptığını gördü. Olay yerine gittiklerinde, motosikletin plakasız olduğunu fark etti. Motosikletin kaza sırasında açılan sele altı bagajında küçük paketler halinde uyuşturucu madde ve haplar olduğu görülünce motosiklet sürücüsü Furkan Ş. (19) gözaltına alındı. Sele altı bagajda ve Furkan Ş.’nin yapılan üst aramasında, 57.4 gram marihuana, 118 adet extacy hap, 4.030 TL ve cep telefonu bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Furkan Ş.’ye, COVID-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3.180 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ve plakasız motosiklet kullanmaktan da 2 bin 081 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı. Uyuşturucu kuryesi olan Furkan Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.