Zehir imalathanesine nefes kesen baskın... 738 kilo metamfetamin 4 gözaltı

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Ekipler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de belirlediği adresleri takibe aldı. Adreslere yapılan operasyonda polis ekipleri, metamfetamin imalathanesine dönüştürülen evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Evde bulunan 3 zehir tacirigözaltına alındı. Aramalarda 738 kilo metamfetamin ile 176.300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda İran uyruklu A. T.., A. R. ve M. L. de yakalanarak gözaltına alındı.

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medyadan, “Aziz milletim bilsin ki; her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız” diye duyurdu.