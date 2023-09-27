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Zehir imalathanesine nefes kesen baskın... 738 kilo metamfetamin 4 gözaltı

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#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Beylikdüzü
Zehir imalathanesine nefes kesen baskın... 738 kilo metamfetamin 4 gözaltı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

İSTANBUL’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin metamfetamin üreterek piyasaya sürdüğü yönünde bilgi aldı.

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Ekipler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de belirlediği adresleri takibe aldı. Adreslere yapılan operasyonda polis ekipleri, metamfetamin imalathanesine dönüştürülen evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Evde bulunan 3 zehir tacirigözaltına alındı. Aramalarda 738 kilo metamfetamin ile 176.300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda İran uyruklu A. T.., A. R. ve M. L. de yakalanarak gözaltına alındı.

Zehir imalathanesine nefes kesen baskın... 738 kilo metamfetamin 4 gözaltı

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medyadan, “Aziz milletim bilsin ki; her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız” diye duyurdu.

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#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Beylikdüzü

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