Zehir hattının Türkiye ucuna operasyon

İspanya güvenlik birimleri, 7 Ocak’ta Kanarya Adaları açıklarında Kamerun bayraklı ‘United S’ adlı ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 ton kokain tipi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu. İspanya medyası, gözaltına alınan 13 kişiden 4’ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, olaya istinaden soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da 1’er olmak üzere toplam 19 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab ‘örgüt kurma’, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘suçtan elde edilen mal varlığını aklama’ suçlarından gözaltına alındı. Yurtdışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten çalışmalarına başlandı.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklu olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına cumhuriyet başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Hamzabeyli Gümrük sahasında bir TIR’da yapılan aramada, 220.7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.